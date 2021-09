Fundació "la Caixa" presenta la temporada 21/22 amb 15 noves exposicions

@ Fundació La Caixa





La Fundació La Caixa ha presentat la seva programació cultural per a la nova temporada 2021/2022. A la presentació han informat que recuperen el 100% de la presencialitat en els vuit centres que tenen disponibles. Això no obstant, el que sí que seguiran fent és emetre tot via online.





La directora general, Elisa Durán, ha declarat que la nova temporada "suposarà la incorporació definitiva de l'àmbit digital, per proposar als nostres visitants una experiència ampliada i híbrida que permeti acostar-se a la cultura tant en persona com de forma virtual, sense renunciar a la qualitat de continguts i aprofitant les oportunitats que ofereix aquesta via".





Els temps actuals han anat canviant i la tecnologia cada vegada està més present. Per això, Duran ha reconegut que el digital és molt important i ha de ser un complement més de l'experiència física. En la presentació d'aquest nou programa cultural han partit Ignasi Miró, Xavier Bertolín i els directors dels vuit centres de Caixa Fòrum.





40 EXPOSICIONS AMB 15 TOTALMENT NOVES





En total hi haurà 40 exposicions de les quals 15 seran completament noves. Aquestes aniran rotant per tota la zona d'Espanya i arribarà també a Portugal. El lema d'aquesta nova temporada és Creiem en Cultura que vol arribar a tota mena d'espectadors i acostar el passat, el present i el futur de diferents maneres.





"Volem brindar el públic experiències extraordinàries i disruptives. Contribuir a recuperar la il·lusió i convidar a la reflexió per repensar el futur des d'una mirada que combina de manera transversal cultura i divulgació científica", va voler remarcar Elisa Durán.





Al CaixaForum de Barcelona destaquen algunes novetats com Cinema i Moda de Jean Paul Gaultier. Un diàleg entre les dues indústries pel disseny. Tattoo. Art sota la pell que reivindica la dimensió artística dels tatuatges o La Màquina Magritte, una mostra monogràfica dedicada a l'obra d'aquest mateix artista.





En el cas de CosmoCaixa hi haurà obres com Nikola Tesla. El geni de l'electricitat moderna, El Sol. Vivint amb la nostra estrella o Micrarium. Totes aquestes obres i més aniran rotant per tot el territori de la península Ibèrica.