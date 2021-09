Carrizosa assegura que no s'arrugaran davant de l'independentisme a la seva particular Diada

@EP





El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha demanat aquest dissabte confiar Cs perquè no va a "arrugar" davant de l'independentisme, mentre que ha acusat el PSC i alPSOE d'estar validant i justificant-, en les seves paraules.







"Nosaltres els pararem. I per això, per parar-los, us demano a tots la vostra ajuda, la vostra conscienciació", ha dit en l'acte '11 de setembre, desmuntant el mite nacionalista 'amb motiu de la Diada, en què també han intervingut la líder de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, i l'historiador Jordi Canal.





Pretén aconseguir-ho "amb aquests jutges i tribunals als quals cal agrair la seva abnegació, la seva independència i el seu servei a Espanya i els espanyols i a la resta de catalans", ha concretat.





"Quan la van fer el 2017, qui els parem vam anar Cs. Vam ser nosaltres els que els estem parant contínuament", ha insistit, i ha reivindicat que Cs va ser també la formació va impulsar la inhabilitació de l'aleshores president de la Generalitat Quim Torra, segons ell.





Carrizosa ha augurat que el Govern "va a anar obtenint concessions de el Govern d'Espanya, va anar obtenint renúncies" a la taula de diàleg i durant els dos pròxims anys.





"Us prometo que aquests dos anys defensarem a la gent, no ens oblidarem", ja ha destacat que tractaran qüestions com l'ocupació, els serveis socials i també de llibertat, ha dit, cosa que creu que no van a fer els socialistes. "Quan arribi el moment tornarem a estar a l'altura com la vam donar en el seu moment", ha afegit.





LA FESTA "PRIVADA" DE LA DIADA





Carrizosa ha criticat com se celebra la Diada, que ha titllat textualment de festa privada del nacionalisme: "La història que ens estan comptant els nacionalistes és mentida, són mites", ha lamentat.





Considera que el nacionalisme català és excloent i que col·loca els catalans en "un conflicte de lleialtats"; a més, ha afirmat textualment que l'independentisme està intentant canviar la història per aconseguir els seus objectius.





GUILARTE I CANAL





Guilarte ha criticat que "avui Barcelona està més bruta que mai, més degradada en la seva marca, en el seu prestigi, en la seva capacitat d'atreure turisme de qualitat", i ha culpat l'alcaldessa, Ada Colau, i al primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni.





L'historiador Jordi Canal ha qualificat el nacionalisme català de "reelaboració contemporània" i ha situat el seu inici a la fi de segle XIX, i no l'11 de setembre de 1714, i a més ha defensat que la festa de Catalunya sigui Sant Jordi, el 23 d'abril.