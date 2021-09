Bruce Springsteen interpreta "I'll see you in my dreams" al 20 aniversari de l'11-S

@EP





Bruce Springsteen ha posat veu a la cerimònia celebrada als Estats Units per commemorar el 20 aniversari de l'atac terrorista a l'11-S. En ella ha interpretat el "I'll see you in my dreams" ("et veuré en els meus somnis").





Entre les persones que han assistit a l'acte a Nova York es troben el president dels Estats Units, Joe Biden, acompanyat per diversos expresidents com Barack Obama o Bill Clinton. Aquest any sí que han pogut estar presents totes les autoritats, ja que l'any passat la cerimònia va haver de ser virtual.





La cerimònia ha començat amb la desfilada dels serveis d'emergència que portaven amb si la bandera dels Estats Units, mentre que el Young People 's Chorus de Nova York ha interpretat l'himne nacional. Aquest ha estat un acte i un any molt especial per diversos motius. El 20 aniversari dels atemptats o la tornada a la "normalitat" després de l'impacte de la covid han estat molt presents a l'acte.









La realitat és que el món ha anat canviant durant els últims 20 anys. Els atemptats d'Al-Qaida no es van quedar només als Estats Units, sinó que l'estat islamista també va atacar a zones com Espanya o França i han aconseguit que el terror a un atemptat augmentin de manera exponencial.





A més, els atemptats també van omplir de seguretat moltes facetes de la vida. Viatjar, des de llavors, és molt més segur que abans. El reforç en seguretat i en els controls dels serveis d'intel·ligència formen part del dia a dia de les persones que volen viatjar.





Per tot això, la cerimònia ha estat molt especial i la interpretació de Bruce Springsteen del "I'll see you in my dreams ha afegit molta emotivitat a l'acte.