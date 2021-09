Bottas guanya, Verstappen salva els mobles i Hamilton cau en picat en la carrera de classificació

@EP





Valtteri Bottas ha aconseguit imposar-se en la cursa de classificació celebrada a Monza. El GP d'Itàlia ha tornat a acollir una cita amb dues carreres durant el mateix cap de setmana i el finlandès ho està fent tot bé. Va ser el més ràpid en el moment decisiu de la Q3, ha sortit perfecte, ha posat dos segons d'avantatge sobre Verstappen i s'ha dedicat a gestionar els pneumàtics i el ritme per aconseguir la primera posició.





No obstant això, la mala sort sembla que persegueix Bottas. Després d'anunciar fa pocs dies que no continuarà a Mercedes la temporada vinent, demà sortirà des del fons de la graella. L'equip li ha canviat tota la unitat de potència i es veu obligat a penalitzar en el qual estava sent el seu millor cap de setmana de la temporada.





Just per darrere ha entrat Verstappen. El pilot holandès està fent una temporada gairebé perfecta. No comet errors, minimitza danys quan no pot guanyar i treu partit cada vegada que el seu Red Bull és millor que el Mercedes. I, aquesta vegada, entre ell i Hamilton s'han colat els dos McLaren que tindran una molt bona oportunitat de pujar a podi.





El que ha patit més del compte és Hamilton. Sortia segon i en els 300 primers metres ha perdut totes les seves opcions. Li han passat Verstappen, Ricciardo i Norris i Gasly ha estat a punt de fer el mateix, però ha acabat contra les proteccions. Així que el britànic sortirà quart i haurà de remuntar per evitar que Max li segueixi ficant punts en el mundial.





Els dos espanyols no han tingut una mala cursa. Carlos Sainz ha estat setè, just el mateix lloc des d'on partien. Això sí, ha tingut un fort accident en els segons lliures que han obligat a reparar el cotxe en temps rècord. Per darrere, Fernando Alonso ha estat onzena. Ha guanyat dues posicions, però no ha pogut amb Stroll en les últimes voltes.