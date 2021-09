Sanitat convoca 10.634 places de Formació Sanitària Especialitzada

@EP





El Ministeri de Sanitat ha convocat 10.634 places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) i les proves d'accés a les diferents titulacions se celebrarà el 29 de gener de 2022, segons l'ordre publicada aquest dissabte al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





Medicina és la titulació en la qual s'ofereixen més places, amb 8.188, seguida d'Infermeria (1.822), Farmàcia (309), Psicologia (204), Biologia (46), Física (43) i Química (22).





Les 10.634 places d'aquesta convocatòria suposen un 3,8% més enfront de l'anterior i les disciplines en què més s'incrementa el percentatge de places són Farmàcia (+ 15,7%) i Infermeria (+ 8,3%), mentre que en Biologia es redueixen un 8% i en Física es mantenen igual.





Els exàmens constaran de 200 preguntes, més 10 de reserva, amb quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta, explica Sanitat, que també apunta que la durada de les proves serà de quatre hores i 30 minuts.





"Cal destacar la incorporació de vuit places en el sistema formatiu de residència de l'especialitat de Medicina Legal i Forense, que serà necessària per a l'accés al Cos de Forenses", afegeix la cartera dirigia per Carolina Darias.





El procediment electrònic continua en totes les fases des de la presentació de sol·licituds, la interposició de reclamacions o recursos i en l'adjudicació. També es manté la reserva del 7% de places per a persones amb discapacitat superior al 33%, sumant 744 places. La quota actual per extracomunitaris sense permís de residència o treball és de fins a 328 places en Medicina (4%), 36 per a Infermeria (2%) i nou per a Farmàcia (3%).