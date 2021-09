Les Ducati de Bagnaia i Miller comencen manant al GP d'Aragó

@EP





Francesco Bagnaia s'ha emportat una pole de rècord al Gran Premi d'Aragó. L'italià de Ducati li ha ficat més de tres dècimes al seu company Jack Miller, que ha estat segon, i a Fabio Quartararo. El líder del mundial ha aconseguit un tercer lloc en la classificació que vol confirmar demà en carrera en un circuit que ell mateix ha reconegut que no li agrada gens.





Per darrere, la segona línia és un monopoli de pilots espanyols. Marc Márquez, Jorge Martín i Aleix Espargaró. El d'Honda semblava el gran favorit, però un parell de caigudes en els entrenaments lliures li han restat confiança. Per darrere d'ells estarà Joan Mir en un altre cap de setmana on la Suzuki pateix molt en els entrenaments de classificació.





La resta d'espanyols s'han quedat a la Q1. Lecuona sortirà en la posició número 13, just per davant d'Álex Márquez. I, al fons de la graella, Viñales tan sols ha aconseguit ser dinovè en la seva tornada amb Aprilia i Rins ha acabat vintè.





DARRYN BINDER I SAM LOWES S'EMPORTEN LES DUES POLES





El sud-africà Darryn Binder ha estat el pilot més ràpid en la sessió de classificació de Moto3. En una categoria tan atapeïda, poder deixar a Rodrigo a gairebé dues dècimes sembla un món, però la realitat és que els ritmes de carrera són molt semblants entre tots i no sembla que ningú pugui escapar-se.





I en la categoria intermèdia Sam Lowes ha aconseguit la pole per davant de Remy Gardner i Raúl Fernández. Els dos líders del mundial segueixen lluitant cursa a cursa per aconseguir el títol, però sembla que l'australià està sent més consistent i veloç que Raúl.