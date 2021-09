Milers de catalans es manifesten durant la Diada a favor de la Independència

@EP





La Diada de Catalunya ha començat d'hora, a les 9.00h del matí Pere Aragonès ha realitzat la primera ofrena floral del dia i no s'espera que acabi fins passada les 22.00h de la nit quan se celebri un acte institucional de la Generalitat que tindrà lloc davant de les quatre columnes de Montjuïc.





La jornada de la Diada ha tornat a deixar dades dispars entre l'Assemblea Nacional Catalana i la Guàrdia Urbana. Les dades facilitades pels organitzadors arriben les 400.000 persones, molt més del que es preveia en un primer moment. Mentrestant, des de la Guàrdia Urbana s'assegura que han estat 108.000 persones les que han assistit. Així es calcula l'aforament a una via pública.





Una manifestació que ha arrencat a les 17:14 de la tarda a Plaça Urquinaona, que ha baixat per la Via Laietana i ha acabat davant de l'estació de França. Un recorregut de poc més d'un quilòmetre que s'ha trigat una mica més d'una hora i quart en recórrer i on no s'han hagut de lamentar greus incidents.





La manifestació d'aquest any ha tingut el lema 'Lluitem i guanyem la independència'. Només començar, els assistents han començat a cridar '1 d'octubre ni oblit ni perdó' i, també, 'I-inde-independència'. Això sí, a causa de l'aglomeració de gent en poc espai, des de la megafonia s'ha insistit en el fet que els participants complissin amb les mesures de seguretat, com mantenir la distància i portar posada la màscara.



Això sí, unes 1.000 persones han llançat rotllos de paper higiènic i s'han sentit alguns crits 'Fora la bandera espanyola', 'Fora les forces d'ocupació', '1 d'octubre ni oblit ni perdó' i xiulets. La comissaria està des del principi blindada amb tanques en tots els seus accessos i amb diverses furgonetes tant de la policia com dels Mossos d'Esquadra, i hi ha agents antiavalots preparats.





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i algunes persones del seu gabinet han participat a títol individual, ja que no han volgut treure el protagonisme a les entitats que han impulsat aquest moviment. La tensió política que es viu actualment a Catalunya ha fet que Aragonès escolti alguns xiulets en arribar, tot i que una part dels assistents li ha rebut a crits de 'president'.





ANC AL COMANDAMENT DE LA CERIMÒNIA



La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha exigit al president de la Generalitat, Pere Aragonès, aprofitar la majoria independentista per a aplicar el mandat que considera que emana de la votació del 1-O de 2017: "President, faci la independència".



Paluzie ha exigit al Govern de Aragonès que deixi de mirar a l'Estat esperant concessions que assegura que no vindran mai: "Voleu un hub (en l'Aeroport de Barcelona - El Prat), feu la independència".