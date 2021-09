150.000 persones aspiren a cobrir els 3.421 llocs de treball fixos oferts per Correos

@EP





Prop de 150.000 aspirants de tot Espanya es presentaran aquest diumenge a l'examen per intentar aconseguir un dels 3.421 llocs de treball fixos oferts per treballar a Correos, una de les majors convocatòries d'ocupació estatal en l'empresa en l'última dècada.





En aquesta convocatòria es realitzarà una prova per als llocs d'Agent / Repartiment (2.356 i 505 llocs, respectivament) i una altra per Atenció al Client (520 llocs oferts), quedant 40 places destinades al foment d'ocupació de persones amb discapacitat.





Les proves de caràcter eliminatori, que tindran lloc de forma simultània en 160 seus de 32 ciutats, versaran sobre matèries relacionades amb els productes, serveis i processos de treball de Correus.





El procés de selecció es completarà amb una fase de mèrits posterior en la qual es valorarà l'experiència, els permisos de conducció (en el seu ca s), els idiomes i la formació necessària per a l'adequat exercici del lloc de treball.





CCOO valora positivament aquesta convocatòria de Consolidació d'ocupació fixa, fruit de l'Acord CCOO-Correus 2018-2020 i en el marc del Pla d'Estabilització, encara que li recorda a l'empresa que la pèrdua d'ocupació en els últims tres anys és molt més gran que l'oferta publicada.





Per CCOO, l'ocupació ha de ser matèria central per al Pla Estratègic que Correus "no vol negociar sinó imposar". Aquest pla s'està implementant sense comptar amb les propostes de CCOO i UGT per superar models de gestió passats, basats en la retallada, i situar a l'empresa com a element de competitivitat i valor afegit.





En línia amb les demandes de CCOO, CSIF considera que s'haurien de crear al menys 10.000 places addicionals, tenint en compte que els últims anys s'han destruït un de cada tres llocs de treball a l'empresa.





A més, CSIF denuncia que la manca d'efectius, amb un 30% de temporalitat, impedeix complir els terminis de lliurament de la companyia i lamenta el retard d'aquesta convocatòria, atès que correspon a la taxa de reposició de l'any 2019.