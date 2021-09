@EP





Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual múltiple a Mataró (Barcelona) a una dona. La víctima és major d'edat i l'agressió es va produir dimecres passat, ha informat aquest dissabte la policia catalana a Europa Press.





Encara no hi ha detencions i la Unitat Central d'Agressions Sexuals (UCA) dels Mossos està buscant als autors. L'Ajuntament ha condemnat els fets en un comunicat: "La nostra ciutat no tolera cap mena d'agressió sexual, sexista o lgtbifòbica i treballa per erradicar-les".





També ha assegurat que el consistori ha posat a disposició de la víctima "no recursos necessaris per a la seva atenció i recuperació".