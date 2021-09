Mor una dona en un incendi en un pis d'Olesa de Montserrat

@EP





Els bombers de la Generalitat van rebre un avís a les 21.52 hores de la nit. S'havia desencadenat un incendi en un edifici a Olesa de Montserrat, entre els carrers Sant Vicenç de Paül i Jaume Duran. Un cop rebut l'avís, els bombers van enviar 14 dotacions, 8 camions d'aigua, l'auto escala i 5 vehicles lleugers de comandament i coordinació.





El foc estava completament deslligat quan van arribar, va afectar un pis de la primera planta i estava començant a sortir per la façana i el forat de l'escala. Els veïns es van confirmar a casa seva i balcons, estant atrapades pel fum. Els bombers van iniciar els treballs per intentar extingir el foc i rescatar les persones que havien quedat atrapades dins de l'edifici.





Els bombers van aconseguir estabilitzar el foc i rescatar una persona que va quedar atrapada pel fum a la quarta planta i dos més a la tercera. Durant les tasques de rescat, els bombers van trobar el cos d'una dona en un dels pisos afectats. Els serveis d'emergències mèdiques i l'equip sanitari va intentar realitzar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida.





Més, 11 persones s'han intoxicat de manera lleu i se'ls ha donat l'alta de l'hospital. Altres a 2 persones tenen ferides greus i una altra menys greu per cremades. A més, hi ha 1 persona intoxicada greu, dues menys greus i una lleu per intoxicació que van ser traslladades al CUAP de Sant Andreu de la Barca.