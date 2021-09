Investigadors descobreixen que l'alvocat modifica la distribució del greix abdominal en les dones

@EP





Un alvocat al dia podria ajudar a redistribuir el greix de ventre a les dones cap a un perfil més saludable, segons un nou estudi de la Universitat d'Illinois Urbana-Champaign, als Estats Units, publicat al 'Journal of Nutrition'.





Cent cinc dones adultes amb sobrepès i obesitat van participar en un assaig controlat aleatoritzat que va proporcionar un dinar al dia durant 12 setmanes. Les dones que van consumir alvocat com a part del seu menjar diari van tenir una reducció del greix abdominal visceral més profunda.





"L'objectiu no era la pèrdua de pes; ens interessava entendre què fa el consum d'un alvocat en la forma en què els individus emmagatzemen el seu greix corporal. La ubicació del greix en el cos juga un paper important en la salut", explica Naima Khan, professor de kinesiologia i salut comunitària d'Illinois, i director de l'estudi, finançat pel Consell de l'Alvocat Hass.





"A l'abdomen, hi ha dos tipus de greix: la que s'acumula just sota la pell, anomenada greix subcutani, i la que s'acumula a més profunditat, coneguda com a greix visceral, que envolta els òrgans interns -explica-. Els individus amb una major proporció d'aquest greix visceral més profunda tendeixen a tenir un major risc de desenvolupar diabetis. Així que ens interessava determinar si la proporció de greix subcutani i visceral canviava amb el consum d'alvocat".





Les participants es van dividir en dos grups. Un grup va rebre àpats que incorporaven un alvocat fresc, mentre que l'altre grup va rebre un dinar amb ingredients gairebé idèntics i calories similars, però que no contenia alvocat.





Al principi i a la fi de les 12 setmanes, els investigadors van mesurar el greix abdominal dels participants i la seva tolerància a la glucosa, una mesura del metabolisme i un marcador de la diabetis.





Les dones que consumien un alvocat al dia com a part del seu menjar presentaven una reducció del greix abdominal visceral -el greix difícil de detectar associada a un major risc- i experimentaven una reducció de la proporció entre el greix visceral i la subcutània, el que indica una redistribució del greix lluny dels òrgans. No obstant això, la distribució del greix en els homes no va canviar, i ni els homes ni les dones van tenir millores en la tolerància a la glucosa.







"Tot i que el consum diari d'alvocats no va modificar la tolerància a la glucosa, el que vam aprendre és que un patró dietètic que inclogui un alvocat cada dia va repercutir en la manera com els individus emmagatzemen el greix corporal de forma beneficiosa per a la salut, però els beneficis es van donar principalment en les dones", assenyala Khan.





Assenyala que "és important demostrar que les intervencions dietètiques poden modular la distribució del greix. Saber que els beneficis només van ser evidents en les dones ens diu una mica sobre el potencial que el sexe jugui un paper en les respostes de la intervenció dietètica".





Els investigadors diuen que esperen dur a terme un estudi de seguiment que proporcioni als participants totes els seus àpats diaris i observar marcadors addicionals de salut intestinal i salut física per obtenir una imatge més completa dels efectes metabòlics del consum d'alvocat i determinar si la diferència es manté entre els dos sexes.





"La nostra investigació no només llança una valuosa llum sobre els beneficis del consum diari d'alvocat en els diferents tipus de distribució del greix entre els sexes, sinó que ens proporciona una base per dur a terme més treballs per entendre l'impacte complet que els alvocats tenen en el greix corporal i la salut", afegeix el coautor de l'estudi Richard Mackenzie, professor de metabolisme humà a la Universitat de Roehampton a Londres.





"En aprofundir en la nostra investigació, podrem obtenir una imatge més clara de quin tipus de persones es beneficiarien més de la incorporació dels alvocats a la seva dieta i oferir dades valuoses perquè els assessors sanitaris puguin orientar els pacients sobre com reduir l'emmagatzematge de greix i els possibles perills de la diabetis", conclou Mackenzie.