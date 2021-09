Barça i Madrid disputaran el primer clàssic de la temporada a la Supercopa

@EP





Barcelona i Reial Madrid es tornaran a veure les cares en el primer clàssic de la temporada a la final de la Supercopa. Un nou títol en joc amb els mateixos protagonistes que la temporada passada. En aquella ocasió el Reial Madrid es va imposar per aconseguir el que seria l'únic títol de la temporada i la tercera Supercopa consecutiva.





EL BARÇA PASSA PER SOBRE DEL VALÈNCIA





El partit de l'equip de Sarunas Jasikevicius va ser impecable. Des del primer moment van aconseguir situar-se amb 11 punts en el marcador i, a partir d'aquí, es van dedicar a controlar el joc. Sempre per davant, sense cap ensurt i mostrant una versió molt sòlid i eficient per estar encara de pretemporada.





A més, amb prou feines es van notar els fitxatges nous. L'equip semblava igual a què va guanyar la Lliga i la Copa la temporada passada i la inclusió dels nous no va resultar cap problema de química entre els jugadors. També va ajudar el fet que València arribava amb moltes baixes a aquesta cita, però això no resta res de mèrit al partit tan complet que va realitzar l'equip de Jasikevicius.





EL MADRID PATEIX CONTRA TENERIFE





En l'altra semifinal, el Reial Madrid no va poder fer-ho tan fàcil. El Tenerife va ser un equip rocós, amb les idees molt clares i amb un director de joc, Marcelinho Huertas, que generava joc per a tothom. De fet, van estar per davant en el marcador durant els tres primers quarts i mantenint al Madrid molt per sota en el percentatge de triples del que seria normal.





0/15 al descans en tirs de tres. Així va arribar el Madrid a la fi del segon quart, però la notícia positiva per Laso i els seus és que estaven en partit. Tan sols 7 abaix i amb totes les opcions que van acabar aprofitant en l'últim quart. La irrupció de Williams-Goss, els triples de Hanga i la bona feina de Yabusele i Causeur van fer que el Madrid remuntés el partit i es colés a la final de la Supercopa.





Això sí, la pitjor notícia del partit es per Rudy i el Madrid. L'aler madridista va sortir sense poder recolzar el peu després de patir un gir lleig del genoll després de lluitar un rebot. Amb aquesta baixa, la d'Abalde, la de Thompkins i la de Randolph, el Madrid s'enfrontarà al Barcelona a partir de les 18.30h de la tarda a la final de la Supercopa amb el primer títol de la temporada en joc.