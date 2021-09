Estels Silenciats es manifesta durant la Diada per exigir el canvi de protocols en les residències

@Estels Silenciats





Des de les 07:45 del matí, els Estels Silenciats i Moviment de Residències de Catalunya han estat a l'Arc de Triomf per protestar i demanar explicacions sobre la situació de les residències i exigir "llibertat" per a les persones grans que hi viuen. L'administració no fa res i la gestió que estan realitzant és deficient i tenen a la gent gran com a presos.





És per això que s'han concentrat a les ofrenes florals de Barcelona. Una jornada de la Diada on anaven a estar presents tots els polítics per intentar aconseguir revertir una situació per la qual barallen cada dia.





Una protesta que porta en marxa diversos mesos i que lluita per intentar canviar els protocols de les residències arran de l'inici de la pandèmia. La gestió dels centres és deficient i consideren que cal que es revisin els protocols perquè les persones que estan a les residències tinguin una major llibertat.





De fet, Moviment de Residències de Catalunya fa mesos que denuncia les deficiències en els serveis de cures per a gent gran i demanant responsabilitats pel succeït durant la pandèmia en aquests centres. Centenars de persones grans van morir per Covid-19 per no tenir les cures i la protecció que necessitaven i, encara que això sembla estar més controlat ara -malgrat que continua havent-hi residències amb brots entre personal i interns-, l'actuació d'aquests centres els segueix semblant cruel.