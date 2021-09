Iceta assegura que participarà en la taula de diàleg perquè s'ho ha demanat Sánchez

@EP





El ministre de Cultura de Govern, Miquel Iceta, participarà en la taula de diàleg entre Generalitat i Executiu central prevista per a la setmana que ve: "El president de Govern [Pedro Sánchez] m'ha demanat que m'incorpori a la taula de diàleg. És a dir que sí", ha dit en una entrevista a La Vanguardia a l'ésser preguntat si seguirà implicat en les relacions entre executius.





No obstant això, no ha confirmat la participació de Sánchez en aquesta trobada, tal com reclamen ERC i Junts: "Això ho decidirà el president".





Ha detallat que, en aquesta reunió, el Govern pretén "donar resposta a reivindicacions dels successius presidents de la Generalitat" i als plantejaments en els quals sí que pot haver-hi acords, ha dit textualment.





Per Iceta, tant la Generalitat com el Govern coincideixen "en el fet que no hi ha una vinculació" entre la taula de diàleg, el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i els pressupostos generals de l'Estat per a 2022.





Sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, després que el Govern anunciés la suspensió de la inversió en el projecte el passat dimecres, Iceta ha dit que lamenta "que el Govern no es comprometi amb una oportunitat molt important per a Catalunya que no s'hauria de deixar perdre".