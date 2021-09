Els camions tenen prohibit circular els diumenges a la tarda de setembre per l'AP-7

@EP





Tots els vehicles que superin les 7,5 tones de pes tenen prohibit circular els diumenges a la tarda del mes de setembre per l'AP-7. El Servei Català de Trànsit ha optat per implantar aquesta mesura davant les grans retencions que es van produir durant el primer diumenge de setembre, el primer sense el funcionament dels peatges.





Per intentar que no es repeteixin les imatges de l'anterior setmana, tots aquests vehicles no podran circular per l'AP-7 entre les 17h i les 22h dels diumenges de setembre. El problema actual és que els peatges ja no estan en funcionament, però sí que segueixen estant físicament, així que en el moment que arriba aquest peatge es fan cues quilomètriques que Trànsit espera solucionar.





No són infraestructures fàcils de desmuntar i menys tenint en compte que són zones per on circulen molts vehicles, tant cotxes com camions pesats. Per això, s'intentarà accelerar el procés per desmuntar com més aviat millor els peatges. No obstant això, les associacions catalanes han presentat un recurs per intentar que aquesta mesura no s'imposi.





És més, des de la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) també s'ha oposat i ha volgut fer reflexionar sobre l'impacte tan negatiu que tindrà aquesta mesura sobre les empreses, ja que hauran d'agafar camins més llargs i això suposarà un major cost, tant de diners com de temps.





No obstant això, de moment la mesura és ferma i els camions no podran circular durant els diumenges a la tarda de setembre per l'AP-7 per intentar així evitar que es produeixin col·lapses a les zones de peatge.