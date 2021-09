Mor una dona de 84 anys atropellada per un conductor begut a Moià (Barcelona)

@EP





Una dona de 84 anys i veïna de Moià (Barcelona) ha mort aquest dissabte al migdia després de ser atropellada per un conductor begut mentre creuava un pas de vianants en el municipi.





La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Manresa (Barcelona), on va morir posteriorment per les ferides ocasionades per l'impacte, han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.





El conductor, de 76 anys i veí de Barcelona, va donar positiu en el control d'alcoholèmia i per això ha estat denunciat per la policia catalana, que també ha obert una investigació per aclarir els fets.





Al lloc de l'accident es van desplaçar dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dels Bombers i dels Mossos.





Amb aquesta víctima, ja són 94 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit aquest 2021 a les carreteres catalanes.