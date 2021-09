Un home mor i ... Deixa tota la seva herència a l'empleat d'un hotel per davant dels seus familiars!

@EP





Charles Courtney és l'home en qüestió. En el moment de morir, pràcticament tota la seva herència va passar a l'empleat de l'hotel de Turquia on solia allotjar-se durant els seus viatges. De fet, la sorpresa va ser majúscula per part dels seus fills i dels seus nets quan van descobrir que no els quedava res d'herència.





L'home sempre s'allotjava a la mateixa habitació i li atenia la mateixa persona a l'hotel, així que després de molts anys d'amistat decidir deixar-li tot el que tenia. La realitat és que encara no han revelat la quantitat exacta que li ha deixat, però el que està clar és que no ha hagut de seure gens bé en la seva família.





Però aquest home no va ser l'únic que va rebre part de l'herència. És cert que va rebre la major part, però hi ha altres empleats de l'hotel que també van rebre diners. Sense saber què faran amb això, l'empleat que més diners s'ha portat ha assegurat que es quedarà treballant a l'hotel, ja que li encanta la professió.