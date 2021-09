Mor un home atropellat a la T-310 de Reus a Tarragona

@EP





Un home ha mort atropellat per un cotxe al quilòmetre 2,4 a la T-310 Reus (Tarragona), ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct).





Els Mossos han rebut l'avís a les 6.06 i encara no es coneix la identitat de la víctima --per la qual cosa no s'ha pogut avisar la família--, ja que en el moment de l'atropellament no portava documentació.





Les causes s'estan investigant i, arran del succés, s'han activat diverses patrulles de Mossos i una del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





La carretera ha quedat tallada en els dos sentits de la via i s'han realitzat desviacions senyalitzades per la T-314.





Amb aquesta, són 94 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a la xarxa interurbana de Catalunya.