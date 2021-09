Pecco Bagnaia supera Marc Márquez i guanya el GP d'Aragó

@EP





Francesco Bagnaia va ser el millor en la classificació de dissabte. L'italià es va endur la pole de manera clara i avui ha rematat la feina fent una carrera magnífica. Ha sortit perfecte, ha aguantat al primer revolt i a partir d'aquí només Marc Márquez li ha pogut seguir, però no ha pogut posar-se al capdavant mai.





És la primera victòria a MotoGP de Pecco. Una victòria treballada des del primer revolt i que amb molta calma, solidesa, velocitat i talent ha estat capaç d'aconseguir. La sort no li estava somrient en aquest mundial, però la realitat és que Bagnaia ja mereixia una victòria en la seva primera temporada amb l'equip oficial amb Ducati.





Per darrere, el gran favorit. Marc Márquez ha estat tot el cap de setmana el pilot més ràpid, però en els dos moments clau no ha pogut amb l'italià. Això sí, l'espanyol ha fet la millor carrera, juntament amb Alemanya, des que va tornar a la competició. El podi l'ha tancat Joan Mir que segueix lluitant per retallar distàncies en el mundial.





El líder del campionat no ha tingut el seu dia. Quartararo ja va avisar abans d'arribar que aquest circuit ni li anava bé ni li agradava i avui ha demostrat que no s'equivocava. Ha anat caient des de la tercera posició i ha acabat vuitè per sumar punts i passar pàgina per arribar a San Marino amb energies renovades.





RAÚL FERNÁNDEZ I DENNIS FOGGIA TAMBÉ ACONSEGUEIXEN EL TRIOMF





La major sorpresa de la jornada de diumenge l'ha protagonitzat Raúl Fernández. No per no saber de la seva qualitat, sinó perquè ha picat a Remy Gardner des de la volta un. El líder del mundial no ha estat capaç de seguir-li el ritme i ha acabat a més de set segons de diferència. Un cap de setmana que a Raúl li serveix per rescabalar-se del desastrós gran premi de Silverstone. Per darrere de les dues KTM ha tancat el podi Augusto Fernández.





I, en Moto 3, Dennis Foggia ha aconseguit la victòria. Una primera posició que se li resistia i que ha aconseguit per tant només 41 mil·lèsimes d'avantatge sobre Öncü. El turc ha estat el que més ritme ha mostrat durant el cap de setmana, però en el moment clau Foggia s'ha endut la victòria. El podi l'ha tancat Sazaki, mentre que Acosta i Sergio García, els dos líders del mundial, se n'ha anat a terra.