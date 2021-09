Barcelona acollirà el VII Global Fòrum del Pacte de Ciutats de Milà per aconseguir una alimentació sostenible

@EP





Barcelona acollirà el VII Global Fòrum del Pacte de Ciutats de Milà del 19 al 21 d'octubre amb la finalitat de "fer un canvi en el model alimentari", ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest diumenge.





L'esdeveniment, que forma part del programa dissenyat per a Barcelona com a Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible 2021, es farà en format híbrid amb una part presencial al (CCIB) i es podrà seguir en línia.





Segons l'Ajuntament, l'alimentació està en el centre de molts dels reptes que s'han d'afrontar a escala global i ha assenyalat que diversos informes subratllen que sense una transformació profunda dels nostres hàbits d'alimentació "serà difícil aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)" definits a l'Agenda 2030.





El VII Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) Global Forum reunirà a tècnics i representants polítics de diferents ciutats del món i a membres d'agències internacionals, de la comunitat científica i d'organitzacions per abordar "la millor manera de promoure l'alimentació sostenible i fer front a l'emergència climàtica".





L'esdeveniment és un "punt d'inflexió" que culminarà amb la presentació de The Barcelona Challenge for Good Food and Climate, una eina per ajudar les ciutats a treballar en la transformació dels sistemes alimentaris.