Ricciardo i McLaren aprofiten l'accident entre Hamilton i Verstappen per guanyar a Monza

Daniel Ricciardo ha donat la sorpresa al Gran Premi d'Itàlia. Bé, McLaren sencer perquè Lando Norris ha acabat segon. Una victòria que no es donava des de l'any 2012, concretament a Brasil. Una carrera marcada per les parades en boxes i l'accident entre Max Verstappen i Lewis Hamilton.





La cursa de McLaren ha estat excepcional. Han fet una gran sortida i han controlat de principi a fi. Ricciardo aguantant a Verstappen durant 25 voltes i Norris fent el mateix amb Hamilton. I llavors han arribat les parades en boxes. Una parada d'11,1 segons de Verstappen i una de gairebé 5 de Hamilton els han tret junts. A la frenada del revolt 1, Verstappen ha pujat sobre de la 'salsitxa' i en botar ha acabat sobre del cotxe de Lewis Hamilton. Els dos fora i via lliure per als Mclaren.





Norris ha passat a Leclerc fàcil en la represa de la cursa i han tirat els dos homes de taronja fins a aconseguir un doblet històric. Però per darrere encara hi havien coses a dir-se. Bottas i Pérez, els escuders, lluitaven per la tercera posició de la cursa que finalment s'ha endut el de Mercedes. Just darrere d'ell ha entrat Leclerc i Pérez ha estat cinquè.





Els espanyols han tingut un bon dia en línies generals. Alonso ha estat vuitè, però té opcions de ser setè, ja que Stroll està sota investigació per ignorar les banderes grogues, i Carlos Sainz ha acabat sisè. Li ha faltat molt poc per aprofitar-se de la sanció a Pérez, però la realitat és que no hi havia més cotxe per acabar més amunt.





Amb l'accident i aquests resultats, Verstappen seguirà primer una setmana més. Té 5 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton i encara queda gairebé la meitat de temporada per davant.