Carme Forcadell assegura que li van fer mal els xiulets que es van sentir als líders independentistes a la Diada

@EP





Carme Forcadell, expresidenta de Parlament i de l'ANC, ha concedit una entrevista a RAC-1 on ha repassat l'actualitat de Catalunya. "Em van fer mal els xiulets als líders independentistes", reconeixia Forcadell durant l'entrevista.





"Em va posar molt trist escoltar els xiulets. A vegades penso que amb quina autoritat moral diuen això a persones que han estat a la presó", ha assegurat l'expresidenta. Poc després va admetre que l'independentisme es troba en 'stand-by' de moment.





A més, la tensió política a Catalunya amb el Govern central fa que Forcadell no sigui especialment positiva amb la taula de diàleg que se celebrarà durant la pròxima setmana. "Tinc molta curiositat per saber quina oferta realitzarà el Govern espanyol. Hauria de ser una taula de negociació, si no no hi haurà resolució del conflicte", ha afegit.





Una taula de diàleg on ja s'han confirmat els ministres de Govern i tres persones de la Generalitat i en la qual Forcadell espera que el des de Madrid es tinguin propostes per intentar solucionar el problema que hi ha amb Catalunya.





Això sí, veient la jornada de la Diada de l'11 de setembre, Forcadell ha assegurat que veu a l'independentisme mobilitzat de nou i preparat per sortir al carrer quan sigui necessari com han fet sempre. "La manifestació va ser un èxit perquè estem en plena pandèmia i hi havia molta gent al carrer", deia l'expresidenta de Parlament.





Ja finalment, un altre dels temes que està generant discrepàncies és l'aeroport de Barcelona i la seva ampliació. En aquest sentit, Forcadell creu que el Govern va fer la proposta per obligació, però que no volien fer la inversió a Catalunya. "És l'únic que pot justificar tot això, si no res tindria sentit", ha conclòs Carme Forcadell.