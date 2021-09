Catalunya ha registrat 264 incendis i s'han cremat 2.822 hectàrees des del 15 de juny

@EP





Els Agents Rurals han comptabilitzat 264 incendis i 2.822 hectàrees cremades des del 15 de juny al 6 de setembre a Catalunya, coincidint amb les vacances d'estiu.





El cap d'Agents Rurals al Vallès Oriental (Barcelona), Enric Mayà, ha explicat en una entrevista a Europa Press que el nombre d'incendis aquest estiu a Catalunya ha estat "bastant contingut en proporció al risc que s'ha hagut de suportar".





"Aquest any ha estat un any molt dur, d'altes temperatures, situacions meteorològiques adverses, vents forts durant molts dies i sostingut", ha explicat, i ha manifestat que s'ha salvat prou bé el nombre d'incendis que hi ha hagut i les hectàrees cremades comparativament amb altres anys, en les seves paraules.





Mayà ha concretat que en el cos d'Agents Rurals tenen quatre àrees de treball principals: fauna, prevenció d'incendis, biodiversitat i medi natural i recursos forestals, i que en cadascuna d'aquestes àrees tenen agents que s'organitzen en diferents camps i en diferents regions, encara que a l'estiu la principal tasca de tots és prevenir els incendis forestals.





INCENDIS



Ha explicat que quan assisteixen a un incendi tenen dues tasques principals: determinar el lloc d'inici de l'incendi i la causa, i fer el seguiment de l'incendi, veure l'evolució, cap a on es dirigeix i l'afectació de foc al territori.





"S'estableix un centre de comandament amb els bombers i es coordinen totes les funcions. Els bombers tenen la funció principal d'extinció del'incendi i nosaltres col·laborem amb ells en la mesura del que ens requereixin", ha declarat.





TECNOLOGIA



Mayà ha assegurat que en la prevenció i investigació d'incendis intenten incorporar "dins de les possibilitats" el màxim de noves tecnologies o elements: càmeres tèrmiques per determinar punts calents o fallades de les estructures i detectors de gasos.





Els agents combinen la tecnologia amb l'equip caní --dos gossos que fan detecció d'incendis d'una forma molt eficient--, que juntament amb els detectors tècnics de gasos "poden determinar amb precisió els llocs i el tipus d'accelerant que s'ha pogut distribuir a la zona".





FALTA D'AGENTS



A més, Mayà ha lamentat que a Catalunya només hi ha uns 500 agents repartits en les diferents regions: "El nombre d'agents fa uns anys era acceptable per poder gestionar els incendis de tot el territori, però avui dia és insuficient".





Ha aclarit que han reclamat a la Generalitat un increment de plantilla "perquè cada any augmenten més les tasques a realitzar i arriba un moment en què es posa en crisi el sistema", però ha agraït que la ciutadania està cada vegada més conscienciada amb el mediambiental.





RECOMANACIONS



Mayà ha manifestat que en els incendis el més important és autoprotegir, que no s'hi hagin actituds que puguin afavorir la propagació de foc, i en urbanitzacions rurals tenir les teulades, les parcel·les i els patis nets.





També ha esmentat que és molt important la vigilància: no fer barbacoes, no llençar cigarretes enceses, no llençar coets o petards, ja que "tot aquest tipus de factors de risc fan que es puguin originar incendis".