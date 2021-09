Fer exercici de manera habitual redueix el risc de patir ansietat en un 60%

@EP





Una de les recomanacions més simples per intentar millorar la salut mental de les persones és realitzar exercici. Passejar o practicar algun tipus d'esport té molts efectes positius sobre la salut mental i física, a més que un estudi ha descobert recentment que també redueix la possibilitat de patir ansietat en un 60%.







Els investigadors consideren que un 10% del total de la població mundial pateix problemes d'ansietat. També s'ha demostrat que les dones pateixen més freqüentment aquests problemes d'ansietat que els homes. No obstant això, la realitat és que se sap poc com guarir o tractar l'ansietat.





L'estudi ha recollit dades i informació de prop 400.000 persones de tots dos sexes. En el cas de les persones que realitzaven exercici físic es reduïen un 60% la possibilitat de desenvolupar ansietat.





No obstant això, els investigadors consideren que els resultats no són suficients per extrapolar-los al total de la població i que segueix sent un territori relativament inexplorat. Però el descobriment de l'exercici físic i la possibilitat de reduir l'ansietat ha estat un pas important.





Finalment, els investigadors han afegit que també es necessiten assajos d'intervenció aleatoris, així com mesuraments objectius a llarg termini de l'activitat física en estudis prospectius.