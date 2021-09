El Govern central restaurarà la pensió als empresonats durant el franquisme

@EP





El Govern planteja l'opció de recuperar les indemnitzacions a les persones que van estar preses durant el franquisme. Al seu torn, considera la possibilitat de donar pensions d'orfandat als familiars de les víctimes de la Guerra Civil. Així ho indica en la memòria d'impacte econòmic de el projecte de Llei de Memòria Democràtica que el ministre de Presidència, Félix Bolaños, busca aprovar per consens.





En cas que finalment s'aprovi a les Corts Generals, aquesta nova norma deroga dues més que es van aprovar el 2013 quan el país estava en mans de Mariano Rajoy. En aquesta ocasió van decidir acabar amb les "indemnitzacions per temps de presó i a favor de expressos socials i les pensions d'orfandat de classes passives". Així, es va deixar de reconèixer a uns col·lectius que sí es reconeixien amb la primera llei de Memòria Històrica del Govern de Zapatero.





Ara, tretze anys després, Bolaños proposa unes normes de "caràcter reparador i eminentment simbòlic per als col·lectius afectats". Així, vol que tornin les pensions d'orfandat per als familiars dels membres de les Forces Armades i Ordre Públic. L'ajuda per a la gent gran no incapacitada seria del 100% de la base reguladora que es correspondria amb el causant. En canvi, si el causant no pertanyia a les Forces Armades i d'Ordre Públic, l'ajuda està fixada en 159,70 € mensuals.





Pel que fa a les indemnitzacions per haver estat empresonat, si la situació va ser així per tres o més anys, la quantia a rebre seria de 6.010,12 €. A més, per cada tres anys més, se sumarien 1.202,02 €. Finalment, es pagarien 9.616,18 € per cònjuge mort dins de presó.





A més, la proposta de Llei de Bolaños també indemnitzaria als presos socials. És a dir, a les persones que haguessin estat empresonades per ser homosexuals. Si és el cas, la indemnització oscil·laria entre els 4.000 i els 12.010,12 € segons el temps durant el qual van ser presoners.





El Govern central informa que concedir aquestes indemnitzacions seria pràcticament "inapreciable", ja que en el penúltim any en què van estar actives es van sol·licitar set i només es va concedir una. El 2013, últim any abans de congelar la pensió, es va sol·licitar una i no es va donar.