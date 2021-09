Aguirre donarà el seu suport a Ayuso per presidir el PP de Madrid i acusa Gènova de retardar el Congrés

Esperanza Aguirre amb Isabel Díaz Ayuso @ep





L'expresidenta de la Comunitat i dek PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestat que donarà el seu suport a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, perquè lideri el partit en l'autonomia i critica que des de 'Gènova' s'intenti retardar al Congrés.





En una entrevista a 'El Mundo', recollida per Europa Press, ha recordat que els presidents del PP a tot Espanya, en les regions, són els presidents de les seves comunitats o els candidats autonòmics, de manera que coincideix amb Ayuso que, en Madrid, "cal normalitzar la situació".





"La meva opinió és que Almeida no es presentarà. I el que ell diu és que els de 'Gènova' l'estan empenyent. Potser és veritat, perquè alguns chiquilicuatres que tenen per aquí darrere i 'Gènova' i Almeida és el que van dient ", ha llançat.





Pel que fa a la possibilitat d'advocar per una 'tercera via' i que sigui una altra persona la que lideri la formació, Aguirre creu que és un model "que no té cap sentit". "Aquí tenim a la persona que més mal polític a fet a Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, que és Ayuso", ha tancat.





Al seu parer, des de 'Gènova' intenten "endarrerir" el Congrés madrileny. En aquest sentit, ha recordat que el Suprem va condemnar el PP de Mariano Rajoy per no convocar el congrés quan li corresponia. Per Aguirre, cal "celebrar-ho com més aviat possible".