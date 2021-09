Maten a trets una dona embarassada quan celebrava el seu 'baby shower'

nadó @ep





Shanice Young, una embarassada de 31 anys, va ser assassinada a Nova York mentre celebrava el seu 'baby shower', una festa que realitzen les dones abans de tenir al seu fill per celebrar la ràpida arribada d'un nou membre de la família.





La policia va trobar a Young tirada a terra amb una ferida de bala al cap i inconscient al voltant de la 1:15 am del aquest dissabte.





A l'sembla, la víctima va intentar dissoldre una baralla entre el seu exnòvio, que no va ser convidat a l'esdeveniment, i una altra persona no identificada que era a la festa. Segons les investigacions, una bala perduda podria haver arribat a Young provocant aquest tràgic final.





Es creu que l'atacant portava una màscara de camuflatge, van dir fonts policials citades pel New York Post. La víctima va ser traslladada d'urgència a New York City Health a Harlem, on lamentablement va ser declarada morta.





Encara no s'han fet arrestos mentre es realitzen investigacions.