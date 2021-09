Endesa millora la seva tarifa única sobre un preu de 58 euros el MWh durant dos anys

@EP





Endesa ha anunciat aquest dilluns que millora la seva tarifa plana personalitzada per donar tranquil·litat als consumidors en el mercat regulat davant l'escalada dels preus de l'electricitat en el mercat majorista.





Així, la companyia ofereix ara passar a calcular aquesta tarifa, denominada 'Tarifa Única', sobre un preu base de 58 euros el megawatt per hora (MWh), que es mantindrà fixa i sense variacions durant dos anys.





D'aquesta manera, afirma Endesa, els prop de 11 milions de consumidors acollits al Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC) que optin per la 'Tarifa Única' d'Endesa tindran garantit durant dos anys que pagaran tots els mesos el mateix i a un preu que suposa menys de la meitat de què marca actualment el 'pool'. Aquesta oferta és vàlida també per a totes les noves contractacions en mercat lliure.





Endesa va llançar la 'Tarifa Única' al novembre de l'any passat amb un model de quota fixa personalitzada adaptada al consum individual de cada client, amb energia 100% renovable, sense períodes de permanència i amb bonificacions als consumidors per complir uns objectius de consum eficient.





La quota que es paga mes a mes és sempre la mateixa, amb independència de l'hora en què es consumeix i sense regularitzacions. Només es proposarà una nova quota si el consum supera en un 30% al de l'any anterior.





La tarifa, que permet contractar llum, gas i serveis addicionals, forma part del catàleg d'alternatives comercials que Endesa ofereix actualment als seus 5,7 milions de clients del mercat lliure.





Endesa ha destacat en un comunicat que totes les seves tarifes de mercat lliure gaudeixen de preus estables, no sotmesos a les variacions del mercat majorista. El seu preu és fix i està garantit, com a mínim, durant el primer any de contractació, sense tenir a més clàusula de permanència.