Edmundo Arrocet carrega contra María Teresa Campos: "Ha estat una permanent mentida"

Dijous passat Edmundo Arrocet entrava com a concursant oficial de 'Secret Story' i ho feia desmentint el que durant tot aquest temps s'ha dit sobre ell i sobre la seva ruptura amb María Teresa Campos ... però la veritat és que no han passat ni 48 hores i ja ha tornat a conversar sobre el mal que li ha deixat la veterana comunicadora als platós de televisió.





"Ha estat una permanent mentida, el dels cotxes igual" li deia l'humorista a Miguel Frigenti durant una conversa que mantenien tots dos al jardí de la casa. Encara que sembla que l'humorista s'ha esplaiat a gust amb el periodista, el canal 24 hores des Mitele només ens ha permès sentir algunes declaracions.





Així com quan Edmundo li ha deixat clar a Miguel que el que han dit d'ell li és igual, però no als seus fills i per això ha decidit tornar a l'escena pública, per poder així desmentir tot el que s'ha afirmat d'ell: "La imatge que fan de tu no és veritat, a mi em dóna igual, però ho faig pels meus fills".





L'actor s'ha posat sentimental i li ha explicat a Miguel Frigenti també la dura infància que va tenir quan li van separar dels seus germans amb el divorci dels seus pares: "Quan ens vam anar a Xile ens separen, jo estava acostumat a viure amb els meus germans, però quan es van separar els meus pares va ser així ".