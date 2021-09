Iceta compara la taula de diàleg amb les converses de pau després de la guerra del Vietnam

Miquel Iceta @ep





El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha comparat aquest dilluns la taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat amb les converses després del final de la Guerra del Vietnam.





Iceta s'ha expressat d'aquesta manera quan li han preguntat per què encara no es coneix si el president de Govern, Pedro Sánchez, assistirà a aquesta reunió, prevista per a aquesta setmana. "Em recorda a les converses de pau després de la Guerra del Vietnam, que es va estar discutint molt temps si la taula era rodona, quadrada o octogonal", ha afirmat Iceta que ha afegit que les negociacions tenen "aquest aspecte de complexitat."





El ministre ha matisat que en aquest cas no s'està parlant de la negociació després d'una guerra sinó per resoldre un "conflicte polític".





Així ha indicat que els equips segueixen treballant per delimitar les presències i fins que no acabi aquesta negociació prèvia no es coneixerà si finalment assistirà Sánchez o no. "És un tema complex com per negociar-fins a l'últim moment", ha afegit.