Olesa decreta un dia de dol oficial per les víctimes de l'incendi de Sant Bernat

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat ha decretat el dilluns 13 de setembre com a dia de dol oficial per les víctimes i afectats per l’incendi de dissabte a la nit en un bloc de pisos al barri de Sant Bernat i va provocar la mort d’una veïna d’Olesa de 71 anys i 18 ferits de diversa consideració, quatre d’ells de gravetat.





Des d'aquest dilluns la bandera d’Olesa oneja amb crespó negre i a mig pal al balcó de l’Ajuntament i també és previst que dilluns, a les 12 h, es faci un minut de silenci en record a la víctima i afectats. L’Ajuntament ha decretat el dia de dol oficial pel fet que l’incendi no només ha estat un cop dur per a la comunitat de veïns afectada per l’incendi, sinó pràcticament per a tot el barri de Sant Bernat, donats els vincles familiars i d’amistat del veïnat amb les víctimes.







L’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, vol manifestar el condol de tota la corporació municipal als familiars de les víctimes de l’incendi, i reitera el suport de l’Ajuntament a les persones afectades, una vintena de famílies del número 22 del carrer de Jaume Duran. De moment, continuen allotjades per l’Ajuntament a un hotel de Martorell fins a 14 persones de cinc famílies de l’immoble, que no podrà tornar a ser ocupat fins que no es puguin restablir els serveis de subministrament de gas, llum i aigua. La tornada a les seves llars de les famílies afectades dependrà també de la diligència de les companyies asseguradores.





A primera hora s’hi ha desplaçat fins a l’edifici agents dels Mossos d’Esquadra per investigar les possibles causes de l’incendi, que es va iniciar en un dels pisos de la primera planta de l’edifici (de quatre plantes i amb una vintena d’habitatges). També hi ha tornat a fer una inspecció l’arquitecta municipal, que ja diumenge a la nit va fer una primera visita a l’edifici i va determinar que no hi ha dany estructural. Sí que han quedat molt afectades les instal·lacions dels diferents subministrament de llum, gas i aigua, a causa de les altes temperatures que fa provocar el fum intens.





El president de la Generalitat, Pere Aragonés, des del seu compte de twitter, ha manifestat estar “consternat” per l’incendi, i ha mostrat el condol del Govern de la Generalitat a familiars i veïns de les víctimes “i tot el suport als afectats”.





Tweet al que l'alcalde d'Olesa ha contestat amb una petició de recursos per a Olesa en el Pla de Barris.





Tweet alcalde Olesa de Montserrat/ @Vilapress