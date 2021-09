Raquel Sánchez diu que abordar l'amnistia i l'autodeterminació a la taula no portarà "enlloc"

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha avisat aquest dilluns que el Govern no acceptarà l'amnistia ni l'autodeterminació encara que la Generalitat les plantegi a la taula de diàleg: "Poden parlar i poden treure aquest tema, però no arribarem a cap costat ".





"Es pot parlar de tot, però evidentment no es poden acordar coses que no estan dins de la Constitució ni dins de les lleis. Es pot parlar, però la Generalitat ha de saber que no pot plantejar en aquesta taula coses que nosaltres no podem accedir a donar ", ha sostingut en una entrevista a Ràdio4 i La2.





En la mateixa setmana en què està prevista la reunió de la taula, la ministra ha dit que "encara no s'ha decidit" la data en què se celebrarà i que segueixen treballant en l'ordre del dia.





Tampoc saben encara --ha assegurat-- si el president de Govern, Pedro Sánchez, estarà allà, el que ha mantingut que és una decisió que li correspon prendre a ell.





PRAT A TAULA





D'altra banda, ha considerat "lògic" que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat aparegui a la taula de diàleg, després que el Govern anunciés la suspensió de la inversió de 1.700 milions pel desacord amb la Generalitat sobre l'afectació de l' espai natural de la Ricarda.





"No defugirem parlar d'aquest tema de ni de qualsevol altre. Però són taules diferents", i ha considerat que la taula de diàleg no és un espai que s'hagi constituït per parlar d'infraestructures i inversions, encara que cada part pugui proposar els temes que consideri, ha afegit.





Preguntada pels temes que portarà el Govern a taula, ha dit: "Hem de definir encara els punts d'ordre del dia. Sembla ser que aquest serà un tema que sortirà. Però insisteixo que no és el fòrum", ha dit en referència al projecte d'ampliació del Prat.