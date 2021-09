Els instituts catalans podran accedir a les dades de vacunació per gestionar quarantenes

La Conselleria d'Educació de la Generalitat permetrà que els instituts tinguin accés a les dades de vacunació contra la Covid-19 per gestionar les quarantenes en cas d'un positiu a l'aula, que les persones immunitzades podran evitar.





Josep Gonzàlez-Cambray @ep













En sengles entrevistes a TV3 i Catalunya Ràdio aquest dilluns, primer dia de el curs 2021-2022 a Catalunya, el conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha dit que aquest dimarts el Govern modificarà un decret llei ja existent per a "garantir que els centres no han de demanar dades "i es disposarà de la informació a partir de la propera setmana.





El text preveurà que les persones referents dels centres podran accedir, a través del sistema TraçaCovid, a la informació de vacunació d'alumnat, docents i resta de professionals que entren a un centre educatiu.





El conseller ha assegurat que Catalunya comença el curs escolar amb percentatges alts de vacunació, però que volen "anar més enllà, perquè sigui com més alta, millor", i ha explicat que una de les fórmules és anar a buscar els no vacunats a on van cada dia, acostant-se als instituts i els centres de vacunació propers per incrementar les taxes d'immunització.





Cambray ha assegurat que el curs ha començat amb normalitat, sense cap incidència, en els més de 5.000 centres educatius catalans, i ha insistit que la mascareta a l'aula es traurà "el més aviat" que es pugui, però que no hi ha una previsió ja que és una decisió sanitària que depèn de la situació epidemiològica.