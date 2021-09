La supervivència de el càncer de pulmó ha baixat un 2% per la pandèmia

Càncer de pulmó @ep





El doctor Allan Sam, cap de Servei de Pneumologia de MD Anderson Cancer Center Madrid, alerta que "la supervivència en el càncer de pulmó a Espanya podria haver-se reduït en un 2% des del començament de la pandèmia a causa dels retards diagnòstics". Així ho assegura amb motiu de la Setmana Europea del Càncer de Pulmó que se celebra aquests dies, i a més afegeix que la xifra real no la coneixerem fins d'aquí un parell d'anys





De fet, la supervivència de el càncer de pulmó a Espanya abans de la pandèmia tenia una clara tendència a la millora. "El 2010 la supervivència era d'un 10% fins arribar a un notable 16% en 2019. No obstant això, en 2020 vam començar a veure una lleugera caiguda de l'1% (del 16 al 15%), i s'estima que per 2021 descendeixi altre 1% --apunta--. Només el temps dirà quant més pot caure ".





Segons amb dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), només en els cinc primers mesos del 2020 a Espanya van morir 9.147 persones per càncer de pulmó. Durant aquest període, aquest càncer va ser el segon més diagnosticat al món, només després del de mama, i és el càncer responsable del major nombre de defuncions a nivell mundial (18% del total de morts per càncer).





Tot i que el contagi de COVID hagi estat la principal preocupació dels fumadors durant la pandèmia, no és aquest el principal perill, alerta el doctor Sam. "El principal problema ha estat en el retard diagnòstic, ja que l'atenció primària s'ha vist saturat, el que ha provocat retards en la seva detecció, el que pot tenir conseqüències tràgiques", apunta.





Un altre problema afegit és que la simptomatologia de la COVID-19 pot confondre amb els primers símptomes de el càncer de pulmó. La fatiga, la dispnea, la dificultat respiratòria i la tos són alguns dels símptomes comuns de les dues patologies.





"Molta gent, amb símptomes respiratoris i amb sospita de COVID-19, no han acudit a la consulta d'el metge per por i, per tant, no els han fet les proves necessàries per a poder descartar un càncer de pulmó", es lamenta el especialista, que remarca que aquest diagnòstic tardà pot reduir la supervivència en aquest tipus de càncer.





A més, el pneumòleg recorda que el risc de contagi quan es fuma augmenta, i no només pels factors de risc, sinó també per les exhalacions del fumador. Si la distància de seguretat recomanada per prevenir contagis és de al menys un metre i mig, quan es fuma o vapeja hauria de ser de, "al menys, vuit metres". "Les prohibicions haurien de ser moltíssim més altes", reclama el doctor.





A més, des del començament de la pandèmia, hi ha hagut un augment en la quantitat de consum de tabac i una reintroducció de l'hàbit de fumar. D'acord amb l'enquesta Oeda-COVID 2020 de l'Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions, hi ha un 1,2% més de nous fumadors des que va començar la pandèmia. "El problema és que un 5% dels que havien deixat de fumar ho han reprès i és, sobretot, en població a partir dels dels 50 o 60 anys", assegura l'especialista.





Encara que a el principi de la pandèmia molta gent va deixar de fumar per por de les afectacions pulmonars i com podien complicar la infecció per COVID-19, la veritat és que, amb l'extensió del confinament i l'ansietat, un 5,7% ho van reprendre " amb encara més gran consum ".





Si bé haver tingut COVID-19 no fa al pacient més propens a el càncer de pulmó, tenir càncer de pulmó si augmenta les probabilitats d'una afectació greu en cas d'encomanar-se de coronavirus, per l'augment dels factors de risc, ja que "es ha demostrat que els fumadors, pel fet de tenir els factors de risc cardiovascular que provoca el tabaquisme, s'encomanaven abans de la malaltia i de forma més greu ", conclou el doctor Sam.