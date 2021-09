VÍDEO: Un gos arruïna una festa per revelar el sexe del nadó

En alguns països, és comú que les parelles decideixin encarregar als seus amics o familiars la tasca de guardar en secret el sexe de la seva futro nadó i que siguin ells els que organitzin una petita festa per revelar-ho.

















Aquesta parella volia que el seu gos participés en la revelació de sexe del seu nadó rebentant el globus que anunciaria la sorpresa per ells, però la cosa no va sortir com estava previst quan el globus va sortir volant pels aires.







Casa de l'Rosari, higienista dental, de 33 anys, de Winnipeg, Canadà, i la seva parella Jasa Grant, de 34, estaven emocionats per descobrir el sexe del seu nadó durant una festa celebrada a agost de 2021.





Mentre Casa i Jasa subjectaven el globus negre, Doobie, el seu mix de bull terrier i bulldog francès,

va saltar intentant rebentar el globus.





Per desgràcia, l'emoció i excitació acumulades va fer que Doobie donés un cop de cap a l'globus, i que aquest va sortir volant pels aires.





Afortunadament, el globus va aterrar en un parc proper i va ser recuperat, de manera que van poder fer un segon intent, tot i que el globus estava lleugerament desinflat.