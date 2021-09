Echenique actualitza la declaració de béns per reflectir la compra d'un habitatge a Madrid i la venda de moneda digital

Pablo Echenique @ ep`





El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha actualitzat la seva declaració de béns a la Cambra per detallar la compra d'un habitatge a Madrid en ple domini durant el mes de setembre, taxada en 165.448 euros, així com la venda de moneda digital per un import de 5.890 euros.





Per a l'adquisició d'aquest habitatge, Echenique informa la Cambra Baixa que té subscrita una hipoteca amb una entitat bancària el muntant ascendeix a 162.000 euros.





Aquesta propietat s'uneix a l'habitatge situat a Saragossa que ja va adquirir el 2010, el valor de compravenda va fixar en 121.146 euros, mitjançant un préstec hipotecari amb un saldo encara pendent de 51.508 euros per abonar a 2 de setembre d'aquest any.





També explica que, a l'efecte d'aquesta data, disposa de dipòsits bancaris valorats en 83.639 euros i reflecteix també 5.575 euros en moneda digital. Finalment, detalla una quantitat de 3.569 euros en concepte de prestació de dependència.