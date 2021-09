Mercadona ven més de 5.000 paquets diaris del seu nou cacauet en pols desgreixat

@EP





Mercadona presenta el cacauet en pols desgreixat d’Hacendado +Proteínas, del qual en ven més de 5.000 paquets al dia. El seu únic ingredient és el cacauet premsat, desgreixat i molt per aconseguir un producte molt menys calòric que el cacauet en gra, sense que per això perdi el gust intens de cacauet torrat.





Adreçat als “Caps” (clients) que es cuiden i als qui els agrada cuinar, és ideal per a esportistes perquè és una opció baixa en greixos i alta en proteïnes, i molt versàtil per als amants de la cuina, ja que es pot barrejar en batuts, en pastissos o en plats salats com a salsa.





Combina molt bé amb iogurt natural, grec o +Proteínas, així com amb iogurt batut natural, llet o begudes vegetals. També es pot utilitzar per fer barretes, galetes, creps americanes i pans de pessic així com cremes, potatges i salses.