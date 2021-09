CaixaBank i CREA SGR acorden una línia de 100 milions per recolzar al sector cultural, audiovisual i esportiu

CaixaBank i CREA SGR han signat un acord de col·laboració per posar en marxa una línia de crèdit de 100 milions d’euros amb l’objetiu de formalitzar operacions de liquiditat en el sector audiovisual i de les indústries creatives i culturals, entre elles la del llibre, així com al sector esportiu i d’entreteniment.

L’acord ha estat subscrit pel director general de Negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz; el president de la Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals (EGEDA), Enrique Cerezo; i el conseller delegat de CREA SGR, Miguel Ángel Benzal.





A l’acte han participat, també, el director de la Territorial Madrid Metropolitana de CaixaBank, Rafael Herrador; i per part de CREA SGR, el president, Ignacio Ramos; el director general, Rafael Lambea; i el director de l’Área Audiovisual i Deportiva, Pedro Martín.





L’acord contempla, per un cantó, un préstec al sector audiovisual i de les indústries creatives i culturals, així com al sector esportiu i d’entreteniment sense un import màxim per operació de fins a 60 mesos i una carència de capital de fins a 24 mesos.





Per altra banda, recull el ‘Préstec Covid-19’, una línia per a les pimes, autònoms, fundacions i associacions del sector audiovisual/cultural i esportiu de fins a 100.000 euros, amb un termini màxim de 60 mesos amb 18 mesos de carència.





CREA SGR s’encarrega d’estudiar cada operació que es demanda i analitza la viabilitat del projecte garantint l’operació davant CaixaBank.





El director general de Negocio de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha subratllat “el compromís de l’entitat financera amb indústries tant importants pel nostre país com són la creativa, la cultural i l’esportiva”. “El nostre objectiu sempre ha estat acompanyar als nostres clients i recolzar, des del punt de vista financer, al sector y més en moments tant complicats”, ha afirmat.

Per Enrique Cerezo, president d’EGEDA, “la renovació d’aquest conveni unificat reforça la relació establerta des de l’any 2006 amb ambdues entitats que ara conformen el Grup CaixaBank, i que tant han contribuït al finançament del sector cultural i ara de l’esport”.





“L’accés al crèdit i el finançament de la industria cultural eren dificultats històriques del sector fins a la creació de CREA. El conveni que ara es firma entre CREA SGR i CaixaBank enfortirà al sector cultural espanyol, que viu un gran moment, a la vegada que s’obre el finançament al sector esportiu que presenta grans semblances amb el cultural com actius intangibles i amb una forma de finançament similar”, ha destacat el conseller delegat de CREA SGR, Miguel Ángel Benzal.





La relació entre CaixaBank i CREA es remunta a l’any de l’inici de l’activitat de la Societat de Garantia Recíproca al 2006. Des de llavors, CaixaBank ha formalitzat operacions amb CREA SGR per valor de 240 milions d’euros, prop del 30% del total dels 800 milions en operacions formalitzades. A més, CREA SGR té un risc viu per 229 milions d’euros, sent CaixaBank un dels seus principals bancs amb un risc viu per 58,5 milions, el 24% de quota, el que confirma l’aposta de l’entitat financera per la indústria cultural espanyola.