Alerten sobre un frau en l'etiquetatge de peix congelat

L'Aula de Recerca sobre Recursos Naturals-Arena, de la Universitat d'Oviedo, ha destapat un frau en l'etiquetatge del peix congelat. Es tracta, principalment, de lluç i tonyina procedents de caladors africans. L'estudi apunta a una pesca il·legal, ja que afecta a espècies en perill d'extinció o no regulades.





peix @ep





La Universitat d'Oviedo ha exposat els resultats, publicats a la revista Scientific Report, que indiquen que les "etiquetes trampa" són més comuns en aquelles espècies considerades més valuoses per part dels consumidors.





Alba Ardura Gutiérrez, investigadora del departament de Biologia Funcional, ha indicat que, tot i els esforços per complir amb un sistema de traçabilitat alimentària, encara perdura l'etiquetatge incorrecte en els productes provinents de la mar. "En el nostre treball tractem de determinar què impulsa el frau deliberat per millorar l'autenticitat i la sostenibilitat dels aliments", ha explicat al diari El Comerç.





Aquest estudi s'ha basat en una doble aproximació; en primer lloc, es va realitzar una enquesta sobre les preferències de consumidor, amb 1.608 persones. En segon lloc, es van analitzar mitjançant amplificació per PCR i seqüenciació d'un conjunt de marcadors d'ADN 401 mostres dels peixos més consumits, com tonyina, lluç, anxova i maire.





Quant els resultats, s'ha conclòs que la taxa de l'etiquetatge incorrecte és baixa, al voltant d'un 1,9%, però la seva implicació és rellevant perquè revela l'ús d'espècies en perill d'extinció i pesca il·legal.





"Les nostres troballes indiquen un frau intencional preocupant que obstaculitza l'objectiu de la producció i el consum sostenibles de productes de la mar, i suggereixen prioritzar els esforços de control en espècies molt apreciades", afirma Noemí Rodríguez, investigadora de el Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Oviedo. "Ens allunyem així del compromís amb l'agenda 2030; que convida en el seu objectiu 14 a eradicar la sobrepesca, a restaurar les poblacions de peixos i a eliminar la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada", afegeix.





Les investigadores pretenen donar rellevància a la importància d'un etiquetatge correcte, ja que "el consumidor pot estar comprant un lluç que considera d'alt valor per una de menys valor i perquè, a més, estem explotant espècies en perill d'extinció o no declarades i minvant els caladors ".





L'estudi ha estat fruit d'una col·laboració amb investigadors de el continent africà amb els que van començar a treballar fa un parell d'anys. El primer projecte dut a terme en conjunt, anomenat Oceanic Karma, va revelar la presència de contaminants en el peix africà procedents de les escombraries electròniques que les potències occidentals envien a Àfrica.





"És difícil determinar si el frau prové de la zona de captura o no. No sabem qui són els responsables. Necessitaríem una investigació més a fons en origen", afegeix Alba Ardura. No obstant això, la investigació no s'enfocarà en identificar els autors.