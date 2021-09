Els usuaris d'avió i els de l'AVE es dupliquen al mes de juliol

AVE @EP





El nombre de viatgers que va optar per viatjar en avió per desplaçar-se per l'interior de el país es va disparar un 105,2% en el mes de juliol respecte a el mateix mes del 2020, segons ha informat aquest dilluns l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





Per la seva banda, els viatgers que van utilitzar l'AVE van pujar un 106% en el setè mes de l'any en relació a el mateix mes del 2020, en què Espanya estava en plena desescalada després de la fi del primer estat d'alarma.





En concret, més de 1,35 milions de persones van utilitzar l'AVE per desplaçar-se al mes de juliol, mentre que, en el cas de l'avió, els usuaris van superar la xifra de 3,34 milions de viatgers.





També es van incrementar els usuaris d'autobús, un 23,5% interanual al mes de juliol, així com els que van usar el transport marítim (+ 29,1%).





El transport urbà va augmentar un 23,7% en taxa anual i l'interurbà un 25,4%, de 81.500.000 de viatgers. En total, més de 263.400.000 de passatgers van utilitzar el transport públic al juliol, un 26,4% més que en el mateix mes de l'any 2020.





En els primers set mesos de 2021 el nombre de viatgers ha augmentat un 18,0% respecte a el mateix període del l'any anterior, tot i que encara és gairebé un 40% inferior als nivells prepandemia.





TRANSPORT URBÀ





El transport urbà va ser utilitzat per més de 167.100.000 de viatgers al juliol, un 23,7% més que en el mateix mes de l'any 2020. El transport per metre va augmentar un 25,6% en taxa anual. El metro de Palma presenta el major increment, del 40,7%, i el de Bilbao el menor, de l'11%.

Entre les ciutats que posseeixen metro, la major pujada en el transport per autobús es registra a Barcelona (29,9%) i, la menor, a Sevilla (13,4%).





El transport urbà per autobús va augmentar un 22,5% el juliol respecte a el mateix mes de 2020. Totes les comunitats autònomes van presentar taxes anuals positives en el transport per autobús i les grans es donen a Catalunya (29,7%), Comunitat de Madrid (27,2%) i Regió de Múrcia (24,2%).





Per la seva banda, Canàries (11,3%), Galícia (11,4%) i Principat d'Astúries (14,0%) registren els menors increments en el transport per autobús.





D'altra banda, més de 14,8 milions d'usuaris van utilitzar transport especial i discrecional al juliol, fet que suposa un increment del 77,7% en taxa anual.





El nombre de passatgers del transport especial va pujar un 26,2%, superant els 7,3 milions d'usuaris. Dins d'aquest, l'escolar va augmentar un 543,3% i el laboral un 13,2%.





Així mateix, el transport discrecional va créixer un 194,4% respecte a el mateix mes de l'any 2020, amb més de 7,5 milions de viatgers.