Els Mossos denuncien 3 homes per participar en curses il•legals de cotxes

El Grup de Recerca i Documentació (GRD) de la Divisió de Trànsit, en col·laboració amb els GRD de les Regions Policials Metropolitana Sud i Nord, han denunciat penalment tres homes, de nacionalitat espanyola i d’edats compreses entre els 21 i 24 anys, com a presumptes autors d’un delicte de conducció temerària i a un d’ells també per conduir sense haver obtingut mai el permís.







Els fets van succeir la nit de divendres 3 de setembre a dissabte 4 de setembre al polígon industrial Can Jardí a la localitat de Rubí, on a través de les xarxes socials es va convocar una trobada de vehicles.





A la rotonda que hi ha al carrer del Compositor Wagner es va situar un grup nombrós de joves tant a l’interior de la petita rotonda, com a l’exterior de la mateixa, mentre els vehicles efectuaven virolles circulant a gran velocitat i posant en perill tant la integritat de les persones que ho miraven com la seva pròpia.





Els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement d’aquests fets i van obrir una investigació que fins al moment ha permès identificar tres conductors i els vehicles que conduïen, tot i que no es descarten noves identificacions en breu, ja que la investigació continua oberta.





Els denunciats s’enfrontaran a penes de presó que podrien arribar fins els dos anys i a penes de privació del permís de conduir que podrien arribar fins els 6 anys.





Els Mossos d’Esquadra alerten que aquesta mena de trobades en què els conductors circulen de manera temerària fent virolles i conduccions arriscades estan prohibides i posen en perill la integritat de les persones que les estan mirant a peu de carrer i també dels mateixos conductors.