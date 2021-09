Els Mossos investiguen un nou tiroteig a la Mina

Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs, després que la setmana passada es produís un altre.





La dimarts de la setmana passada es va produir un cas semblant, en què hi va haver un intercanvi de bales que es va saldar amb un ferit. Així ho va anunciar Filo Cañete, alcaldessa de la ciutat, a les seves xarxes socials. En aquesta ocasió el tiroteig es va iniciar per una baralla entre adolescents i no es descarta que aquest nou tiroteig estigui relacionat amb el que hi va haver dimarts.









Quan els agents dels Mossos han arribat al lloc dels fets no han trobat a ningú, però sí que han vist bales per terra. Ara investiguen la raó per la qual s'ha produït i qui han estat els implicats.