Kim Kardashian sorprèn amb el seu últim look

@KimKardashian









Aquest cap de setmana Kim Kardashian ha estat una de les gran protagonistes dels memes més vistos a les RRSS. La raó? El seu últim estilisme de Balenciaga de cap a peus (de manera literal).





Amb un trench de pell, unes botes de taló i una bossa de color plata, Kim Kardashian va sorprendre a tots els seus fans amb l'elecció del seu estilisme. El més sorprenent va ser que, de nou, va tornar a amagar el seu rostre després d'una màscara de pell a conjunt que li donava un aspecte "sat" d'allò més aterridor.





@KimKardashian







I sembla voler convertir-lo en tendència, ja que, l'empresària ja ha lluït diverses propostes semblants en els últims mesos. Fa unes setmanes es va decantar per un total look de color negre per assistir a la festa de l'àlbum Donda de Kanye West a Atlanta; mentre que a Halloween 2020 feia el mateix amb un total look de color vermell.