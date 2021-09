Terelu Campos mosquejada amb l'últim atac de Carmen Borrego a la seva filla Alejandra Rubio

Terelu Campos amb la seva filla Alejandra Rubio / @EP





Carmen Borrego va visitar aquest dissabte el 'Deluxe' i va carregar contra la seva neboda A lejandra Rubio a l'cridar-la "desquiciada" i "aprofitada", a més de llançar diverses pullitas. La reacció de Terelu Campos no s'ha fet esperar i sembla que està molt enfadada amb la seva germana.





Els col·laboradors de 'Viva la vida' es trobaven analitzant aquestes dures declaracions de Carmen Borrego quan Emma García ha advertit que, segons l'informen, Terelu "està que fuma en pipa des que ahir a la nit va escoltar a la seva germana. Ho ha vist avui quan ho hem mostrat, imagineu-quan ha vist les paraules de Carmen ", explicava la presentadora.





I és que, tot i que Alejandra Rubio es va mostrar conciliadora amb la seva tia a la tarda de dissabte a 'Viva la vida', la seva tia va fer tot el contrari hores més tard en 'Dissabte Deluxe'. Diego Raval considera que aquesta relació porta trencada molt de temps mentre que José Antonio Avilés apunta que "el que Carmen vol és que Terelu parli amb la seva filla i li digui que pari amb aquest joc".





Marisa Martín Blázquez s'ha mensajeado amb Terelu durant la publicitat i dóna permís perquè la periodista desvetlli el que li ha dit: "Està fastiguejada. Pel que fa al de Carmen em diu que està intentant assimilar el que està passant perquè ella creia que la relació estava anant bé i hi havia una intenció de generar bon rotllo. No entén res del que està passant, està intentant col·locar el seu cap i ho està passant malament ".







Respecte al que diu Diego Raval "em diu que al·lucina amb el que vas dir ahir, no entén que el seu company i amic parli així d'ella i de la seva família i també està fastiguejada per això, que vas dir alguna cosa així com que et feia vergonya la família pel que estava fent. Li ha ferit ". El paparazzi no es queda callat: "Potser sóc molt brusc a l'hora de parlar".





Fa unes setmanes, les germanes Camps es van retrobar al plató de 'Visca l'estiu' i Terelu va aprofitar per dir-li a Carmen el que li havia assegut malament d'ella. Tot i la tensió, van aclarir les coses i res feia presagiar que, setmanes més tardes, Carmen provocaria tremend enuig en la seva germana amb les seves polèmiques declaracions.