Veïns protesten contra la destrucció dels horts de la Maladeta per construir pisos

Pixabay





Un centenar de veïns es van concentrar aquest diumenge per manifestar-se en contra de la desaparició dels horts urbans del solar de la Maladeta, a Nou Barris.





Han treballat en aquests horts des de fa una dècada i ara els han fet fora i han començat a destruir els horts per poder aixecar pisos. Encara que sabien des de fa mesos que això anava a succeir, tenien l'esperança que no fos així.





Però la constructora Núñez i Navarro, una de les propietàries del terreny, té tots els drets d'obra per començar a construir pisos abans d'acabar 2021. Així, els veïns es van trobar el divendres de la setmana passada amb la sorpresa que les màquines havien començat a treballar en el desmantellament dels horts.





Malgrat això, els veïns no volen rendir-se i durant la protesta de diumenge van realitzar una pluja d'idees per intentar frenar el que sembla imminent. Consideren que el barri necessita espais verds i culpen l'Ajuntament del que ha passat, doncs diuen que no han fet res per evitar aquesta situació.