La Mercè de Barcelona recupera la cultura popular en el seu 150è aniversari

Les festes de la Mercè de Barcelona d'aquest any recuperaran els actes de cultura popular, en un 150 aniversari encara marcat per la Covid-19, on tant aquest tipus d'espectacles com els de la Mercè Arts de Carrer (MAC) requeriran reserva prèvia, tot i que en la majoria dels casos serà per trams horaris i espai, no per actuació.





Ho ha dit aquest dilluns el tinent d'alcalde de Cultura de Barcelona, Jordi Martí, durant la presentació de la programació del MAC i els actes de cultura popular, acompanyat de la directora artística del MAC, Marta Almirall, i el director dels actes tradicionals de la Mercè, Xavier Cordomí.





Martí ha destacat que es tracta d'una Mercè encara "atípica" i ha insistit en la necessitat de reserva prèvia per a totes les actuacions, que en el cas del MAC i els actes de cultura popular podrà realitzar-se a partir del dia 16.





La Mercè d'aquesta edició --que se celebrarà del 23 al 26 de setembre-- dedica un protagonisme especial a la cultura popular, que s'ha vist condicionada per la Covid, i ho fa amb una cinquantena d'activitats i més de 200 entitats presents .





A més, recobra algunes de les activitats que no es van poder realitzar en la seva edició anterior, com les actuacions dels castellers i el toc d'inici en el seu format habitual, durant el qual s'estrenarà una peça musical en honor de promotor de la cultura popular desaparegut recentment, Jordi Fàbregas.





Així mateix, el correfoc tornarà a ser un acte central, tot i que amb un format adaptat a la pandèmia, ja que consistirà en un espectacle de foc estàtic que es realitzarà al passeig de Gràcia.





El dia 24 aquest passeig serà l'escenari de retrobament amb el públic dels castellers, diables, gegants, grallers i trabucaires de Barcelona.





Al matí hi haurà una plantada de gegants i bestiari, que es compaginarà amb espectacles puntuals, entre ells una actuació conjunta de les vuit colles castelleres de la ciutat, i a la tarda acollirà la gran cavalcada de la Mercè i el correfoc estàtic.





MERCÈ ARTS DE CARRER



El Parc de la Ciutadella serà un altre dels espais destacats d'aquestes festes, on com és habitual, se celebraran espectacles de caire contemporani vinculats al MAC, encara que en aquesta ocasió també altres de caràcter tradicional.





El MAC ha programat més de 400 funcions de dansa, teatre, circ i art urbà de 115 companyies que a més del Parc de la Ciutadella, també actuaran en vuit espais distribuïts per diferents districtes de la ciutat.





La programació dedica una atenció especial a l'Havana, recuperant algunes propostes d'artistes cubans previstes inicialment per al 2020, quan l'Havana havia de ser la ciutat convidada.





Així mateix, amb motiu de la commemoració del 150 aniversari, una exposició a la Casa dels Entremesos repassarà la història dels cartells de les festes.