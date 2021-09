La Fiscalia recorre l'absolució de Tamara Carrasco davant el Suprem

Fotografia de el judici a Tamara Carrasco / @EP







La Fiscalia ha recorregut davant del Tribunal Suprem (TS) l'absolució de l'activista pro-independentista Tamara Carrasco, que va ser jutjada acusada d'incitar a desordres públics en protestes dels CDR.







Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que l'escrit de el fiscal es va presentar al juliol i està en tràmit, després que el Jutjat Penal 25 de Barcelona ha jutjat i va absoldre Carrasco a l'octubre de 2020.





Abans, Carrasco va ser investigada per presumpte terrorisme i rebel·lió, l'acusació en el judici per incitació a desordres es va centrar en un missatge de veu de Whatsapp que sustentava l'acusació, però la jutge va considerar que el "no es pot considerar distribució o difusió pública" , i va descartar el delicte.





L'Audiència de Barcelona ja va resoldre un primer recurs de la Fiscalia contra l'absolució de Carrasco, i el tribunal va confirmar íntegrament la sentència de la primera jutgessa.





Després de conèixer-el nou recurs, la defensa de Carrasco, que exerceix l'advocat Benet Salellas, ha retret que la Fiscalia reclami "una reinterpretació molt expansiva" de l'delicte, i considera que s upondría que qualsevol missatge en un grup de Whatsapp pugui considerar difusió pública .





A el parer de la defensa, la postura de l'fiscal implica "que s'ha de castigar amb independència del que passi després o de si hi ha o no incidents provocats per aquest missatge", i retreu que la Guàrdia Civil no hagi aclarit com va aconseguir aquest missatge de Carrasco.