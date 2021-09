Una taula de diàleg amb massa incògnites

A pocs dies que es produeixi la reunió de la taula de diàleg govern d'Espanya, Generalitat de Catalunya, ja es coneixen els noms d'interlocutors que enviarà el president Sánchez -no s'ha dit si ell assistirà a la mateixa- a Barcelona. Mentrestant, el president català, Pere Aragonès segueix negociant, amb molts problemes la composició del seu equip negociador per les ingerències de Carles Puigdemont que vol tenir dins de la mateixa a gent de la seva confiança, però que no formi part de la Generalitat. És clar que el president espanyol ha marcat el nivell dels components de la taula: membres de govern, res més. Es saltarà aquesta recomanació Aragonès ?.







Sis membres de el govern d'Espanya: el ministre de la Presidència, Félix Bolaños; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta; la ministra de Transports, Raquel Sánchez; la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz; i el ministre d'Universitats, Manuel Castell. Quatre són del PSOE i dos de Unides Podem. Cal ressaltar la presència de tres ministres catalans: Miquel Iceta, Raquel Sánchez i Manuel Castells, com a gest de referència i coneixement del territori.





La vicepresidenta, Yolanda Díaz, la part més important de el partit morat que darrerament ha viatjat a Barcelona per visitar l'espai natural i privat de la Ricarda acompanyada de la seva amiga i "sòcia política" Ada Colau. Que les dues consideren que aquest territori està amenaçat per l'ampliació de l'aeroport. Una postura que xoca amb la proposta de l'executiu de què Diaz és vicepresidenta.





La presència de Diaz a la taula desperta recels en alguns sectors socialistes per l'actitud que pot adoptar en determinats temes, que es temen que no sigui coincident amb la de la resta dels seus companys de govern. És la tàctica utilitzada per la més que ambiciosa política. Altres socialistes manifesten que la vice sol fer declaracions diferents, fora i dins, altres que no són coincidents.





Per a alguns, la Diada ha estat utilitzada per a alguns com a arma llancívola contra l'executiu de Sánchez, però també com a advertència als republicans. La Diada no ha estat el que els seus organitzadors desitjaven i això demostra un cansament dels que pensaven que la independència que els havien promès era a la volta de la cantonada. I la realitat està sent ben diferent perquè alguns havien venut una cosa que sabien que era impossible de complir, llevat que declaressin la guerra a l'Estat. Però és que a més els socis de govern, JXCat, no confien en la taula de diàleg - a excepció d'alguns consellers de i realitzaran peticions que saben que no prosperaran com s'ha pogut comprovar en tot aquest temps. La incògnita de la composició de la delegació catalana, que encara no es coneix, serà molt important per interpretar la voluntat real de JXCat i la decisió que a el respecte pugui prendre el president Aragonès. Està clar que si porten la consulta i l'indult als fugits no comencen bé, per molt que el diari "oficial" de el règim i líder en subvencions hagi començat a escalfar l'ambient i donar suport a una sortida, és a dir, l'indult a Puigdemont i la resta dels fugits. És una posició de la qual fa ja molt de temps que se li veu les seves intencions.





A la tornada de la cantonada hi ha la negociació dels pressupostos de l'any vinent i tal com està el panorama, pot ser que s'hagi de prorrogar, o comptar amb el suport dels socialistes d'Illa, donada les advertències de no votar-los de la CUP.





Deia Ciceró que "No hi ha fase en la vida, pública o privada, lliure de deures". Ho tindran en compte els polítics ?. Així que taula de diàleg, de sords ?, aprovació de pressupostos i ampliació de l'aeroport del Prat, temes que cremaran a més d'un.