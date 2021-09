Salut permet les visites amb contacte físic a les residències

@EP





La Conselleria de Salut i la de Drets Socials de la Generalitat han autoritzat les visites a les residències de familiars, amics i cuidadors, amb contacte físic, en les situacions que garanteixin la no propagació de la infecció en funció de la classificació de la residència -verd, groga o vermella-.





Així ho han anunciat els dos departaments en un comunicat aquest dilluns després d'actualitzar el pla sectorial per a les residències, que estableix "nous criteris i mesures per adaptar el funcionament dels centres enfront de la millora de la situació de la pandèmia".





Les residències amb categoria verda -en què els pacients no estan exposats al virus- recuperen les visites, sempre amb cita prèvia, i es permet el contacte físic entre visitants i residents; per a les de categoria groga, es permeten les visites a les zones habilitades per a això, també per als residents de nova incorporació amb una PCR negativa.





Amb tot i causa de l'actual situació de la pandèmia amb transmissió comunitària, la Generalitat ha recomanat que el nombre de visites no sigui de més de tres persones per resident i es mantindrà el registre diari de visites per facilitar l'estudi de contactes en cas que el resident desenvolupi simptomatologia compatible amb el virus.





CRIBATGES



El pla també recull que els residents "correctament" vacunats o que hagin superat la malaltia no han de ser sotmesos a cribratges ni a mesures de restricció social durant els tres mesos posteriors a la infecció.





Els professionals externs i col·laboradors esporàdics en contacte directe amb els residents hauran de fer-se sempre un test d'antígens ràpid (TAR) abans d'entrar a la residència, independentment del seu estat de vacunació.





Per als professionals vacunats, es manté la necessitat de fer un cribratge cada quinze dies i per als que no ho estan, el nombre de cribratges segueix sent de tres setmanals; motiu pel qual la Generalitat ha insistit en la necessitat que tots els treballadors "completin la pauta de vacunació, sempre que no hi hagi contraindicacions específiques".





Salut i Drets Socials han destacat la recuperació de tot tipus de sortides, així com la possibilitat de passar períodes de temps llargs fora dels centres; per a les sortides de més de tres setmanes, els residents hauran de fer-se una PCR a la tornada, mentre que si és menor, no caldrà cap tipus de prova ni tampoc quarantena.





AÏLLAMENTS I QUARANTENES



No hauran d'aïllar-se els residents sense risc d'infecció vacunats ni els que hagin superat la malaltia en els sis mesos previs.





Tampoc ho hauran de fer els residents vacunats amb risc d'infecció per haver estat contacte estret d'un cas confirmat, encara que, tot i que podran fer activitats amb el seu grup de convivència, no podran rebre visites ni fer sortides fins que les dues primeres PCR -que es faran els dies 0 i 4- siguin negatives.





Quant als professionals, no hauran de fer quarantena els que estiguin vacunats amb la pauta completa i, en canvi, sí que hauran de complir una quarantena de 14 dies els que no tingui la pauta completa i no hagin superat la malaltia en els sis mesos previs.





Els departaments han recordat que el nivell d'immunització és elevat tant per als residents, amb un 95% de vacunats, com per als professionals que treballen en els centres, amb un 90%, i han recordat que les mesures poden ser modificades en qualsevol moment funció de l'evolució de la pandèmia o bé l'aparició de noves variants.