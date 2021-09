El 'Telèfon de l'Esperança' de Barcelona atén més de 3.300 trucades en el seu primer any

@EP





El telèfon de prevenció del suïcidi que l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa l'agost de 2020 - 900 92 55 55 - arran de la pandèmia ha rebut més de 3.300 trucades en el seu primer any de funcionament i actualment rep un centenar de trucades a la setmana.





Ho ha anunciat l'alcaldessa, Ada Colau, durant la seva intervenció en l'acte de reconeixement a les persones i organitzacions que treballen per a la prevenció del suïcidi a Barcelona que ha organitzat l'Ajuntament aquest dilluns amb motiu del Dia Internacional per la Prevenció del Suïcidi.





Així, Colau ha traslladat el seu agraïment a la Fundació Ajuda i Esperança, a l'Associació Catalana Prevenció del suïcidi i a l'entitat Després del suïcidi -Associació de Supervivents, de les que ha ressaltat la tasca "imprescindible" que realitzen. Ha alertat que arran de la pandèmia el sofriment per qüestions de salut mental s'ha agreujat i ha lamentat que són situacions que fa temps que estaven invisibilitzades: "Vull agrair als que no miraven cap a un altre costat i pensaven en com evitar-ho".





S'ha mostrat "especialment orgullosa" de la cooperació entre entitats de la ciutat i que Barcelona hagi estat pionera a establir un pla de salut mental i, al seu torn, un telèfon de prevenció del suïcidi a instància institucional.





"Per fi estem trencant aquest tabú i veiem que la Generalitat i l'Estat ja comencen a parlar i a impulsar estratègies en salut mental i prevenció del suïcidi. Ja era hora", ha sostingut.





32 RESCATS



El telèfon, que és gratuït i està actiu les 24 hores del dia, funciona principalment com un servei d'escolta activa i d'acompanyament emocional, però en els casos en què es detecta el risc de suïcidi imminent i/o en curs, s' activa el 062 o bé el 112.





Això ha succeït en 94 ocasions de les més de 3.300 trucades ateses, fins al punt que s'han produït 32 rescats; a més, el 70% de les trucades ateses procedeixen de fora de la ciutat de Barcelona.